В российском городе запретили надевать хиджабы в школу В Нижневартовске запретили надевать хиджабы и никабы в школу

В Нижневартовске детям запретили носить в школу религиозную одежду и ее атрибутику, сообщает URA.RU со ссылкой на директора департамента образования администрации города Оксану Серебренникову. По ее словам, с 3 сентября в России вступает в силу новый стандарт, регулирующий внешний вид школьников.

С учетом нового ГОСТа внесены изменения в локальные акты, в которых установлен запрет на ношение религиозной одежды и/или ее атрибутики, головных уборов, в том числе хиджабов и никабов, — пояснила она.

Серебренникова добавила, что власти оповестили образовательные организации о нововведении. Теперь классные руководители должны довести эту информацию до родителей школьников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссиях о хиджабах в школах. По его словам, каждый регион реализует свои полномочия.

Осенью 2024-го Минобразования Владимирской области запретило носить религиозную одежду в школах. Подобные ограничения на хиджабы и никабы вводились в 2017 году. Тогда власти выпустили приказ, согласно которому внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля.