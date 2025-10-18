Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 16:09

В Португалии не исключили запрета паранджи и никаба

Парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи и никаба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламент Португалии одобрил законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, в том числе паранджи и никаба. Если президент Марселу Ребелу ди Соуза подпишет документ, нарушителям будут грозить крупные штрафы, передает Portugal Pulse.

Отмечается, что в документе идет речь о ношении масок по «гендерным или религиозным мотивам». По информации журналистов, штрафы в случае нарушения будут составлять €200–4000 (около 19 тыс. — 378 тыс. рублей). Также предусмотрено наказание за принуждение к ношению религиозной одежды — тюремное заключение сроком до трех лет.

В законе предусмотрены исключения — с закрытым лицом можно появиться на борту самолета, в дипучреждениях и на местах отправления религиозных культов. Журналисты уточнили, что президент может наложить вето на закон и направить его в конституционный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее за запрет ношения никаба и паранджи в общественных местах выступила правящая партия Италии. Там отметили, что свобода вероисповедания в республике священна, но необходимо проявлять уважение к конституции.

Португалия
никабы
штрафы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
России предрекли скорую победу в украинском конфликте
В Совфеде рассказали, как Путин относится к Зеленскому на самом деле
Мерц рассказал, что ему сообщил Зеленский после встречи с Трампом
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек
Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября
Жители Аляски оценили идею строительства тоннеля из России
МИД России указал на важную деталь в антиколониальной резолюции
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Ветераны ВОВ помогали монахине прятать машину от украинских дронов
На Солнце зафиксировали пятую вспышку класса М за сутки
Глава Мокроорловской администрации был ранен при атаке ВСУ
Россиянин получил срок за финансирование террористов
Стал известен победитель в матче «Акрона» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Жители Вены вышли на демонстрацию против конфликта ЕС с Россией
Выдворяемые из Латвии россияне получили заманчивое предложение
Стало известно, как сильно вырастет стоимость вина в России
На Гавайях произошло мощное извержение вулкана
«Извини, брателло»: Медведев уличил Трампа в хитрой игре в Tomahawk
В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.