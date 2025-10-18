В Португалии не исключили запрета паранджи и никаба Парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи и никаба

Парламент Португалии одобрил законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, в том числе паранджи и никаба. Если президент Марселу Ребелу ди Соуза подпишет документ, нарушителям будут грозить крупные штрафы, передает Portugal Pulse.

Отмечается, что в документе идет речь о ношении масок по «гендерным или религиозным мотивам». По информации журналистов, штрафы в случае нарушения будут составлять €200–4000 (около 19 тыс. — 378 тыс. рублей). Также предусмотрено наказание за принуждение к ношению религиозной одежды — тюремное заключение сроком до трех лет.

В законе предусмотрены исключения — с закрытым лицом можно появиться на борту самолета, в дипучреждениях и на местах отправления религиозных культов. Журналисты уточнили, что президент может наложить вето на закон и направить его в конституционный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее за запрет ношения никаба и паранджи в общественных местах выступила правящая партия Италии. Там отметили, что свобода вероисповедания в республике священна, но необходимо проявлять уважение к конституции.