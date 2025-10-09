В европейской стране хотят запретить никабы и паранджу Politico: в Италии предложили запретить никабы в общественных местах

Правящая партия Италии предложила запретить в стране ношение никабов и паранджи в общественных местах, сообщила газета Politico. Там отметили, что свобода вероисповедания в республике священна, но необходимо проявлять уважение к конституции.

Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции, — говорится в сообщении.

Штраф за нарушение запрета может составить от €300 (более 28 тыс. рублей) до €3000 (284 тыс. рублей). Помимо этого, партия предлагает ограничить иностранное финансирование мечетей в стране, а также ужесточить наказание за принудительные браки.

Ранее в школах Ханты-Мансийского автономного округа введен запрет на ношение любых головных уборов в помещениях, включая хиджабы, никабы, косынки и тюбетейки. Такое решение приняли 303 образовательные организации региона.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо запретить ношение хиджабов и никабов в общественных местах, чтобы снизить уровень фрустрации и страха среди граждан. По его мнению, такая мера давно назрела.