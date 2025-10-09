Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:54

В европейской стране хотят запретить никабы и паранджу

Politico: в Италии предложили запретить никабы в общественных местах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правящая партия Италии предложила запретить в стране ношение никабов и паранджи в общественных местах, сообщила газета Politico. Там отметили, что свобода вероисповедания в республике священна, но необходимо проявлять уважение к конституции.

Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции, — говорится в сообщении.

Штраф за нарушение запрета может составить от €300 (более 28 тыс. рублей) до €3000 (284 тыс. рублей). Помимо этого, партия предлагает ограничить иностранное финансирование мечетей в стране, а также ужесточить наказание за принудительные браки.

Ранее в школах Ханты-Мансийского автономного округа введен запрет на ношение любых головных уборов в помещениях, включая хиджабы, никабы, косынки и тюбетейки. Такое решение приняли 303 образовательные организации региона.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо запретить ношение хиджабов и никабов в общественных местах, чтобы снизить уровень фрустрации и страха среди граждан. По его мнению, такая мера давно назрела.

Италия
запреты
партии
никабы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Челентано может запеть на русском языке
Стала известна неожиданная деталь из жизни Оззи Осборна и Мэттью Перри
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.