18 сентября 2025 в 14:00

«Порождает страх»: в России могут запретить ношение хиджабов и никабов

Депутат Бородай призвал запретить в России ношение хиджабов и никабов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России необходимо запретить ношение хиджабов и никабов в общественных местах, чтобы снизить уровень фрустрации и страха среди граждан, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. По его мнению, такая мера давно назрела.

Законодательно у нас в стране не запрещено носить мусульманскую одежду. Конечно, давно пора вводить категорический запрет хотя бы на никабы. Надо понимать, что большинство граждан испытывает чувство фрустрации перед образом радикального исламского терроризма, и это чувство связано с женщинами, укутанными в хиджабы и никабы. Фрустрация перед такой одеждой, которая возникает у большинства жителей нашей страны, может порождать страх и агрессию, что абсолютно естественно, — пояснил Бородай.

По его словам, этот образ активно эксплуатируется и пропагандируется теми, кто исповедует террор как метод решения проблем. Он добавил, что жители РФ, идентифицирующие себя с русской культурой и православием, чувствуют себя потенциально угрожаемыми.

Образ женщины в никабе ассоциируется с теми, кто исповедует террор в качестве решения собственных проблем и утверждения собственных взглядов на жизнь. Он вызывает фрустрацию у тех, кто ассоциирует себя с русским народом и православием в частности. То есть у тех людей, кто ощущает себя в потенциально угрожаемом состоянии. Хотят носить подобного рода одежду — пусть сидят дома. Если это люди, которые недавно приехали к нам в страну, являются мигрантами, то такие семьи надо просто из страны выдворять без возможности въехать обратно, — резюмировал Бородай.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене сотрудник полиции попросил женщину в никабе предъявить документы для установления личности. Женщина наотрез отказалась, сославшись на религиозные взгляды, в результате чего попала в отделение. Там она вновь отказалась снять никаб и провела в участке некоторое время.

никабы
запреты
хиджабы
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
