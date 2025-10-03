Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 21:23

Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах

В школах ХМАО ввели запрет на ношение хиджабов и никабов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В школах Ханты-Мансийского автономного округа введен запрет на ношение любых головных уборов в помещениях, включая хиджабы, никабы, косынки и тюбетейки, передает URA.RU. Согласно информации, распространенной агентством, такое решение приняли 303 образовательные организации региона.

Как пояснили в департаменте образования и науки ХМАО, решение было принято школами с учетом мнения родительских советов и общественности. В ведомстве подчеркнули, что родители при поступлении ребенка в школу знакомятся с правилами внутреннего распорядка, в том числе с требованиями к внешнему виду, и подтверждают свое согласие подписью. Для тех, кто не готов принять эти правила, предусмотрены альтернативные формы обучения, например семейная. Принятые нормативные акты будут действовать на протяжении всего учебного года.

Ранее в Чубаровской школе под Калугой разразился скандал из-за появления двух учениц в хиджабах. Дирекция учебного заведения провела разъяснительную беседу с их семьями о необходимости соблюдения светского дресс-кода, но достичь взаимопонимания не удалось.

ХМАО
школы
хиджабы
никабы
