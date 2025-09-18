Стилист назвала самую модную прическу этой осени Стилист Скороходова: этой осенью в тренде прически в стиле калифорнийского шика

Этой осенью самыми модными будут слегка небрежные прически в стиле калифорнийского шика, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. В тренде среди укладок — эффект ветра в волосах.

Сейчас на пике калифорнийский шик, когда у нас есть легкая укладка, которая будто бы делалась вчера. Тренд на идеальный перфекционизм, когда у нас волосок к волоску, становится отходящей историей. Поэтому больше свободы, чтобы ветер играл в волосах, — подчеркнула Скороходова.

Она отметила, что нынешняя мода постепенно отдаляется от применения кератина и создания прямых, аккуратных причесок. Теперь все чаще внимание обращают на небрежные и живые образы.

