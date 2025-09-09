Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 18:47

Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви

Стилист Джебран призвала носить осенью балетки, сабо, ковбойские сапоги и лоферы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стилист Эшли Джебран перечислила основные тенденции в осенней обуви, передает Instyle. Она порекомендовала носить балетки, сабо, ковбойские сапоги и классические лоферы.

По ее словам, особого внимания заслуживают балетки. Джебран отметила, что в нынешнем сезоне эта обувь будет выглядеть гораздо выразительнее за счет декоративных деталей и украшений.

Также она упомянула сабо и ковбойские сапоги. Последние эксперт посоветовала сочетать с длинными юбками и трикотажными кардиганами. Кроме того, по словам стилиста, не теряют актуальности и классические лоферы. Их основные преимущества — это универсальность и элегантность.

Ранее эксперты посоветовали не переплачивать за дорогие футболки, топы и трендовые вещи. Дело в том, что они быстро изнашиваются и выходят из моды. Кроме того, быстро теряют актуальность яркие цвета, неоновая палитра, необычные фасоны и детали.

До этого стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова заявила, что летние вещи перед хранением нужно обязательно постирать и тщательно высушить. Она предупредила, что даже небольшая влага может привести к появлению плесени или грибка.

