Стилисты раскрыли, какие вещи для гардероба покупать бессмысленно «Газета.Ru»: переплачивать за трендовые футболки и топы не имеет смысла

Переплачивать за дорогие футболки, топы и трендовые вещи не имеет смысла, передает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов популярного бренда. По мнению специалистов, это нерациональная трата денег из-за быстрого износа и временности моды.

Футболки и топы — вещи с самым коротким сроком службы. Они чаще других подвергаются стирке, быстрее теряют вид и легко заменяются, поэтому не стоит выбирать дорогие варианты, — отметили стилисты.

Специалисты подчеркнули, что особенно не стоит инвестировать в мимолетные тренды. Яркие цвета, неоновая палитра, необычные фасоны и детали быстро теряют актуальность. Также эксперты советуют обратить внимание на бюджетную обувь — она дает больше свободы для обновления гардероба, позволяет следить за модой и при этом не переплачивать.

Ранее стилист Анастасия Подрезкова посоветовала учитывать особенности фигуры при выборе одежды. По ее мнению, грамотно подобранная одежда подчеркивает сильные стороны и скрывает недостатки. Подрезкова также отметила важность контраста в образе и правильного выбора оттенков. Это касается всех возрастов.