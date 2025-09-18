В ЯНАО по требованию прокуратуры наведен порядок у магазина

Сотрудники администрации Ямальского района ЯНАО навели порядок на территории возле магазина в поселке Яр-Сале, сообщает «Ямал-Медиа». По словам правоохранителей, устранить замечания потребовала районная прокуратура, так как земельный участок находится на балансе властей.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты ненадлежащего состояния территории, прилегающей к магазину предпринимателя по улице Худи Сэроко. Прокурор района внес главе Ямальского района представление об устранении нарушений закона, — говорится в сообщении.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от пяти тысяч рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.