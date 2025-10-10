В ЯНАО бизнесмена оштрафовали за мошенничество

Гендиректор одной из компаний в ЯНАО был оштрафован на 200 тысяч рублей за мошенничество, сообщает «Ямал-Медиа». Суд арестовал имущество обвиняемого на 4,5 млн рублей.

Как сообщили в суде, в 2021 году предприниматель заключил контракт с администрацией Приуральского района. По нему он должен был снести нежилые здания в Белоярске и вывезти мусор на полигон.

Работы выполнены не были, однако гендиректор подделал отчетность. На ее основе администрация перевела ему больше 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Красноярске у задержанного бывшего главы строительной компании нашли книгу о том, как уклоняться от налогов. Бизнесмена подозревают в сокрытии налогов общей суммой в 260 млн рублей.