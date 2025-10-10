У задержанного бизнесмена при обыске нашли книгу об уклонении от налогов

В Красноярске у задержанного бывшего главы строительной компании нашли книгу о том, как уклоняться от налогов, сообщает пресс-служба СК РФ. Бизнесмена подозревают в сокрытии налогов общей суммой в 260 млн рублей.

Бывшего гендиректора компании задержали в его особняке в Соснах и провели обыск в доме. Помимо книги о «черной и белой оптимизации налогов», правоохранители нашли и изъяли у предпринимателя особо крупную сумму денег и слитки золота. В СК РФ уточнили, что вместе с экс-директором организации задержали руководителя коммерческой компании. Им предъявлены обвинения не только в совершении уклонении от уплаты налогов, но и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год гендиректор стройкомпании изготавливал подложные документы, чтобы занизить налоги на добавленную стоимость. В 2025 году подозреваемые изготовили поддельные платежные поручения и незаконно перевели между расчетными счетами подконтрольных им организаций 10 млн рублей. По данным Telegram-канал Kras Mash, речь идет об экс-директоре строительной фирмы «Монолитхолдинг» Разиме Абасове.

