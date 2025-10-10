Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:21

У задержанного бизнесмена при обыске нашли книгу об уклонении от налогов

Полиция нашла у задержанного экс-директора стройфирмы книгу об уходе от налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске у задержанного бывшего главы строительной компании нашли книгу о том, как уклоняться от налогов, сообщает пресс-служба СК РФ. Бизнесмена подозревают в сокрытии налогов общей суммой в 260 млн рублей.

Бывшего гендиректора компании задержали в его особняке в Соснах и провели обыск в доме. Помимо книги о «черной и белой оптимизации налогов», правоохранители нашли и изъяли у предпринимателя особо крупную сумму денег и слитки золота. В СК РФ уточнили, что вместе с экс-директором организации задержали руководителя коммерческой компании. Им предъявлены обвинения не только в совершении уклонении от уплаты налогов, но и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год гендиректор стройкомпании изготавливал подложные документы, чтобы занизить налоги на добавленную стоимость. В 2025 году подозреваемые изготовили поддельные платежные поручения и незаконно перевели между расчетными счетами подконтрольных им организаций 10 млн рублей. По данным Telegram-канал Kras Mash, речь идет об экс-директоре строительной фирмы «Монолитхолдинг» Разиме Абасове.

Ранее суд потребовал взыскать 45 млн рублей с компании, принадлежавшей мужу известного бизнес-тренера и мотивационного спикера Елены Блиновской Алексею. Эта сумма должна быть направлена на частичное погашение долгов самой «королевы марафонов».

полиция
обыски
задержания
Красноярск
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.