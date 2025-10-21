Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева

Ленинский районный суд Ульяновска отправил под стражу заместителя председателя регионального правительства Владимира Пушкарева, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 19 декабря включительно, — сказано в сообщении.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе суд отправил под стражу первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова. По словам источника в силовых органах, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Гусенкова назначили на должность заместителя главы в 2022 году.

До этого в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.