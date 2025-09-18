Американские СМИ взвыли от «удушающих» исков Трампа

Судебный иск президента США Дональда Трампа по обвинению в клевете к американской газете The New York Times безоснователен и подавляет независимую журналистику, считает гендиректор издания Мередит Копит Левин. По ее мнению, которое она высказала в интервью британской газете Financial Times, NYT славится освещением событий с опорой на факты.

Для иска нет никаких оснований. <…> Я считаю, его цель в том, чтобы задушить независимую журналистику, воспрепятствовать такому способу освещения событий с опорой на факты, которым славятся The New York Times и другие издания, — поделилась Левин.

Глава издания полагает, что хозяин Белого дома объявил о начале «борьбы с прессой». Однако, добавила она, Трампу не удастся запугать The New York Times.

