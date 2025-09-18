Жена чиновника из России объяснила, лечат ли солдат ВСУ в ее отеле в Европе

Жена чиновника из России объяснила, лечат ли солдат ВСУ в ее отеле в Европе Ирина Чемезова отвергла обвинения в помощи солдатам ВСУ в ее отеле в Европе

Супруга вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина опровергла сообщения о том, что ее отель в Европе якобы используется для лечения и реабилитации военнослужащих ВСУ. В Telegram-канале она уточнила, что не заключала никаких контрактов. Отель находится в Черногории.

Чемезова также сообщила, что намерена продать свой европейский бизнес. Однако пока женщина не может найти покупателя. Она подчеркнула свою поддержку президента РФ Владимира Путина и заявила, что всегда выступала за Россию и за правду. Обвинения в свой адрес она назвала дискредитацией и призвала россиян молиться за ее семью.

Ранее сообщалось, что в принадлежащем Чемезовой четырехзвездочном отеле в Черногории якобы проходили лечение и реабилитацию бойцы ВСУ. Утверждалось, что комплексом управляют граждане Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина в подмосковном Климовске, который финансировал ВСУ. В ведомстве уточнили, что он собирался уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника.