«Полный беспредел»: Фетисов обвинил МОК в применении «четверных стандартов» Хоккеист Фетисов раскритиковал МОК за разное отношение к Израилю и России

Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов подверг резкой критике позицию Международного олимпийского комитета, сообщает издание Vseprosport.ru. Он охарактеризовал действия организации в отношении израильских спортсменов как «полный беспредел» и «четверные стандарты».

Поводом для заявления стало обращение премьер-министра Испании Педро Санчеса с призывом исключить Израиль из международных соревнований. В ответном заявлении МОК подтвердил равноправный статус олимпийских комитетов Израиля и Палестины, а также их соответствие Олимпийской хартии.

Это говорит о том, что в МОК творят полный беспредел, — сказал Фетисов.

Фетисов заявил, что в действиях МОК наблюдаются множественные стандарты, а сама организация не соблюдает положения хартии. Он добавил, что сомневается в возможности аналогичного заявления комитета в поддержку российских спортсменов.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.