Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:00

Битва за «третью столицу» и гора погибших: новости СВО к вечеру 16 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска ударили по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации противника в 153 районах, новый дрон «Кощей» стал серьезной проблемой для украинских систем ПВО, а называемый третьей столицей Украины Купянск окрестили ключом к контролю над всем Донбассом. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия понесла колоссальные потери

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинской армии в 153 районах. Поражены логистические узлы, места хранения вооружения и пункты временной дислокации военных и иностранных наемников.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов испытательного центра перспективных технологий «Рубикон» поразили FPV-дронами газораспределительную станцию противника недалеко от населенного пункта Надъярное на Сумском направлении. Данный объект обеспечивал тыловые подразделения врага.

По данным ведомства, всего за последние сутки армия Украины лишилась в зоне проведения СВО около 1435 человек. Потери подразделений противника составили: в зоне ответственности группировки «Север» — до 185, «Запад» — более 230, «Южная» — до 260, «Центр» — до 445, «Восток» — свыше 255, «Днепр» — до 60 военнослужащих.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Как российские «Кощеи» меняют правила игры

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов объяснил, что новый российский дрон «Кощей» представляет серьезную проблему для украинских систем противовоздушной обороны в связи с его малозаметностью. По его словам, ПЗРК и ракеты с тепловым наведением бессмысленны в борьбе с данным видом беспилотников.

Кнутов убежден, что «Кощей» способен кардинально изменить ситуацию на поле боя в зоне специальной военной операции. Новая разработка должна значительно расширить возможности российских подразделений как по поражению целей, так и по логистическому обеспечению.

При этом военный аналитик Алексей Леонков констатировал, что Россия уже доминирует в области ударных беспилотников. По его словам, страна производит все существующие типы БПЛА. Сами дроны эволюционировали от вспомогательного средства разведки до полноценного вида вооруженных сил, способного заменить авиацию в тактической зоне.

Битву за «третью столицу» назвали ключом к Донбассу

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военнослужащие в Харьковской области стремительно покидают Купянск после безуспешных попыток отразить российское наступление. Согласно его сведениям, за последние две недели враг потерял до тысячи солдат, которых командование просто бросило в городе. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что армия России может полностью освободить город Купянск до завершения осенней кампании. По его словам, данный населенный пункт, который часто называют третьей столицей Украины благодаря стратегическому значению, является основным узлом обороны врага. Дандыкин убежден, что освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зеленский в отчаянии решил надавить на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал хозяина Белого дома Дональда Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям. Политик также уверен, что прекратить конфликт помогут гарантии безопасности для Киева.

При этом, как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, именно США будут поставлять Украине оружие в 2026 году. По его мнению, Киев будет использовать все возможные пути и коррупционные схемы, чтобы конфликт продолжался.

Чепа отметил, что Вашингтон использует разные стратегии для извлечения собственной выгоды, в том числе и в энергетической сфере. Депутат назвал финансирование конфликта на Украине одной из главных задач для европейских стран НАТО, которые в этом заинтересованы.

Читайте также:

Подрыв Транссиба, удары по школам, 115 раненых: ВСУ атакуют РФ 16 сентября

В США допустили, что Трамп может признать конфликт на Украине неразрешаемым

В Минфине США предложили новые санкции против России

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
Украина
ВСУ
Киев
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
переговоры
оружие
Донбасс
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.