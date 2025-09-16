Битва за «третью столицу» и гора погибших: новости СВО к вечеру 16 сентября

Битва за «третью столицу» и гора погибших: новости СВО к вечеру 16 сентября

Российские войска ударили по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации противника в 153 районах, новый дрон «Кощей» стал серьезной проблемой для украинских систем ПВО, а называемый третьей столицей Украины Купянск окрестили ключом к контролю над всем Донбассом. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украинская армия понесла колоссальные потери

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинской армии в 153 районах. Поражены логистические узлы, места хранения вооружения и пункты временной дислокации военных и иностранных наемников.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов испытательного центра перспективных технологий «Рубикон» поразили FPV-дронами газораспределительную станцию противника недалеко от населенного пункта Надъярное на Сумском направлении. Данный объект обеспечивал тыловые подразделения врага.

По данным ведомства, всего за последние сутки армия Украины лишилась в зоне проведения СВО около 1435 человек. Потери подразделений противника составили: в зоне ответственности группировки «Север» — до 185, «Запад» — более 230, «Южная» — до 260, «Центр» — до 445, «Восток» — свыше 255, «Днепр» — до 60 военнослужащих.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Как российские «Кощеи» меняют правила игры

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов объяснил, что новый российский дрон «Кощей» представляет серьезную проблему для украинских систем противовоздушной обороны в связи с его малозаметностью. По его словам, ПЗРК и ракеты с тепловым наведением бессмысленны в борьбе с данным видом беспилотников.

Кнутов убежден, что «Кощей» способен кардинально изменить ситуацию на поле боя в зоне специальной военной операции. Новая разработка должна значительно расширить возможности российских подразделений как по поражению целей, так и по логистическому обеспечению.

При этом военный аналитик Алексей Леонков констатировал, что Россия уже доминирует в области ударных беспилотников. По его словам, страна производит все существующие типы БПЛА. Сами дроны эволюционировали от вспомогательного средства разведки до полноценного вида вооруженных сил, способного заменить авиацию в тактической зоне.

Битву за «третью столицу» назвали ключом к Донбассу

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военнослужащие в Харьковской области стремительно покидают Купянск после безуспешных попыток отразить российское наступление. Согласно его сведениям, за последние две недели враг потерял до тысячи солдат, которых командование просто бросило в городе. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что армия России может полностью освободить город Купянск до завершения осенней кампании. По его словам, данный населенный пункт, который часто называют третьей столицей Украины благодаря стратегическому значению, является основным узлом обороны врага. Дандыкин убежден, что освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зеленский в отчаянии решил надавить на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал хозяина Белого дома Дональда Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям. Политик также уверен, что прекратить конфликт помогут гарантии безопасности для Киева.

При этом, как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, именно США будут поставлять Украине оружие в 2026 году. По его мнению, Киев будет использовать все возможные пути и коррупционные схемы, чтобы конфликт продолжался.

Чепа отметил, что Вашингтон использует разные стратегии для извлечения собственной выгоды, в том числе и в энергетической сфере. Депутат назвал финансирование конфликта на Украине одной из главных задач для европейских стран НАТО, которые в этом заинтересованы.

