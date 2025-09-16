Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:30

В ГД ответили, где Украина возьмет деньги на военные действия в 2026 году

Депутат Чепа: США будут поставлять Украине вооружение за деньги в 2026 году

Фото: defense.gov

Соединенные Штаты будут поставлять Украине вооружение за деньги в 2026 году, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Киев будет использовать все возможные пути и коррупционные схемы, чтобы конфликт продолжался.

Украина будет использовать все возможные пути для финансирования конфликта. При этом есть и на Западе структуры, которые готовы давать Киеву деньги, потому что там получают очень большие откаты. Коррупция процветает колоссально. Президент США Дональд Трамп пойдет на поставки оружия Украине за деньги, и американцы будут использовать это. Мы видим, что закрываются структуры, через которые шли вот эти подкупы и всевозможные международные коррупционные схемы. Украина будет искать пути, создавать все условия и провокации, для того чтобы получать эти деньги, — пояснил Чепа.

Он отметил, что Вашингтон использует разные схемы для извлечения собственной выгоды, в том числе и в энергетической сфере. Депутат добавил, что финансирование конфликта на Украине также является одной из главных задач для европейских стран НАТО, которые в этом заинтересованы.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Киеву не стоит больше отправлять ни деньги, ни оружие после нового требования украинского лидера Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что Украина в следующем году рассчитывает получить как минимум $120 млрд (9,9 трлн рублей) в качестве помощи от Запада.

НАТО
США
Украина
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
