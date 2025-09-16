Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт рассказал, когда освободят «третью столицу» Украины

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ могут полностью освободить Купянск до конца осени

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России могут полностью освободить город Купянск до завершения осенней кампании, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, данный населенный пункт, который часто называют третьей столицей Украины благодаря стратегическому значению, является ключевым узлом обороны украинской армии.

Проблема заключается в том, что река разрезает Купянск на две части. В одной части — мы, в другой остаются ВСУ, поэтому освобождение территории затягивается. Сейчас там продолжаются бои, но постепенно враг отступает. Я полагаю, что наша армия выполнит задачу в ближайшее время, до конца осенней кампании, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские вооруженные силы установили огневой контроль над участком трассы Н-26 протяженностью около пяти километров в районе Степовой Новоселовки. По его словам, эта дорога ведет к городу Купянску в Харьковской области.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

СВО
Украина
Россия
Купянск
