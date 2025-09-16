Дорога на Купянск стала опаснее для ВСУ Марочко: ВС России взяли под огневой контроль пять километров трассы у Купянска

Российские вооруженные силы установили огневой контроль над участком трассы Н-26 протяженностью около пяти километров в районе Степовой Новоселовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Эта дорога ведет к Купянску в Харьковской области.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ходе активных боевых действий наши войска взяли под огневой контроль порядка пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области. Также, продвинувшись в данном районе, ВС РФ расширили зону контроля северо-западнее Степовой Новоселовки и сократили расстояние к железнодорожной станции Песчаное, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины отошли на исходные позиции после неудачной попытки контратаки в Сумской области. Штурмовики 225-го полка понесли значительные потери.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов говорил, что специальная военная операция на Украине может продлиться до 2027 года. Он напомнил, что Великая Отечественная война длилась четыре года.

Ранее власти Украины отдали распоряжения о подготовке к срочной эвакуации в Запорожье. Причиной стало стремительное приближение линии фронта к городу. Украинская сторона активно формирует оперативные группы из числа правоохранителей и спасателей.