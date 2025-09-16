Специальная военная операция на Украине продлится до 2027 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. Он напомнил, что Великая Отечественная война длилась четыре года.
Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти еще минимум два года, — заявил Попов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что лучший сценарий для населения Украины — народное сопротивление нынешнему правительству, которое привело бы к его свержению. По его мнению, политики в Киеве лишь наживаются на своей стране и населении.
Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков ранее заявил, что угрозы НАТО ввести войска на Украину являются блефом и предназначены лишь для поддержания боевого духа ВСУ. По его словам, Киев неспособен строить долгосрочные планы, поскольку зависит от помощи Запада, которая не отличается стабильностью.