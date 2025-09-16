Генерал ответил, на сколько может затянуться спецоперация на Украине

Генерал ответил, на сколько может затянуться спецоперация на Украине Генерал Попов заявил, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года

Специальная военная операция на Украине продлится до 2027 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. Он напомнил, что Великая Отечественная война длилась четыре года.

Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти еще минимум два года, — заявил Попов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что лучший сценарий для населения Украины — народное сопротивление нынешнему правительству, которое привело бы к его свержению. По его мнению, политики в Киеве лишь наживаются на своей стране и населении.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков ранее заявил, что угрозы НАТО ввести войска на Украину являются блефом и предназначены лишь для поддержания боевого духа ВСУ. По его словам, Киев неспособен строить долгосрочные планы, поскольку зависит от помощи Запада, которая не отличается стабильностью.