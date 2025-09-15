Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:49

В Госдуме назвали лучший исход конфликта для Украины

Депутат Журавлев назвал свержение власти в Киеве лучшим выходом для Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Лучший сценарий для населения Украины — народное сопротивление нынешнему правительству, которое привело бы к его свержению, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, политики в Киеве лишь наживаются на своей стране и населении.

Лучшим выходом для Украины было бы народное сопротивление тем, кто точно этой стране не желает блага, выкачивая из нее ресурсы, выжимая все, в том числе и из населения. Движение, которое со временем может перерасти в восстание и свергнуть существующую власть, — заявил Журавлев.

Парламентарий считает, что конфликт на Украине выгоден только очень ограниченному числу людей — прежде всего президенту Владимиру Зеленскому и его сторонникам.

Это они зарабатывают на военных поставках, мухлюют с оружейными контрактами. Уверен, что наживаются даже на взятках, которые украинцы платят, чтобы избежать мобилизации. Россия с самого начала говорила, что борется вовсе не с украинским народом, который нам братский, а с теми мерзавцами, что гонят его на убой, — добавил депутат.

Ранее Журавлев заявил, что ответ НАТО на инцидент с беспилотниками над Польшей говорит об отсутствии доверия Запада к Владимиру Зеленскому. По его словам, реакция Альянса и ключевых западных лидеров на происшествие явно свидетельствует о растущем скептицизме в отношении заявлений Киева.

