В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому Депутат Журавлев: ответ НАТО на БПЛА над Польшей говорит о недоверии Зеленскому

Ответ НАТО на инцидент с беспилотниками над Польшей говорит о том, что Запад перестал доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, реакция Альянса и ключевых западных лидеров явно свидетельствует о растущем скептицизме в отношении заявлений Киева.

Зеленский предлагает свои услуги в том, чтобы доказать, что [появивишиеся над Польшей] дроны российские. Он якобы располагает сведениями об этом. Только даже на Западе ему уже не слишком доверяют — нужной реакции на украинскую провокацию не удалось добиться. В НАТО не посчитали это атакой на одну из стран-участниц, президент США Дональд Трамп и вовсе махнул рукой. Втянуть НАТО в конфликт у Зеленского опять не получилось, постановки с каждым разом выходят все хуже и неправдоподобнее, — высказался Журавлев.

Он отметил, что традиционное осуждение прозвучало лишь от отдельных представителей Европейского союза. Однако, по его словам, их голос уже не является определяющим.

Возмущение беспилотниками над Польшей возникло традиционно только от любителей Украины из ЕС: главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Недоволен французский лидер Эммануэль Макрон, но у него протестующие скоро сами начнут запускать беспилотники по Елисейскому дворцу, — подытожил Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что не намерен никого защищать в ситуации с беспилотниками в Польше. Глава Белого дома подчеркнул, что БПЛА не должны были находиться рядом с границей республики.