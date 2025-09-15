Экс-депутат Рады оценил вероятность ввода войск НАТО на Украину

Угрозы НАТО ввести войска на Украину являются блефом и предназначены лишь для поддержания боевого духа ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Киев не способен строить долгосрочные планы, поскольку зависит от помощи Запада, которая не отличается стабильностью.

Я считаю, что украинский лидер Владимир Зеленский вообще ничего не может прогнозировать и закладывать, потому что все его действия зависят исключительно от внешней помощи. Сегодня она есть, а завтра ее нет. Поэтому любые планы может строить человек, который опирается на собственные возможности, а у Зеленского таких возможностей не существует. Можно ли верить обещаниям Запада? Мы видим, что сегодня они обещают, а завтра отказываются. Вся риторика по поводу ввода войск НАТО или каких-то стран на Украину — это блеф для поддержания морального духа Украины, чтобы она продержалась какое-то время, — высказался Марков.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Европа осмелится отправить войска на Украину только в случае, если в составе контингента будут американские бойцы. По его словам, ЕС хочет сделать США гарантом подобной инициативы.