Названо условие, при котором Европа согласится ввести войска на Украину Генерал Липовой: ЕС согласится ввести войска на Украине только заодно с США

Европа осмелится отправить войска на Украину только если в составе контингента будут американские бойцы, заявил NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ЕС хочет сделать США гарантом подобной инициативы.

Европа может рискнуть отправить эти 50 тысяч бойцов, если в их составе будут американские военные. Европа хочет, чтобы США стали гарантом их авантюры. В Вашингтоне это понимает, поэтому не спешит. А ЕС, сам по себе, никогда не отправит войска на Украину. Поставлять ракеты, боеприпасы — да, но не регулярные войска, — отметил Липовой.

Эксперт добавил, что неофициально на Украине давно действуют иностранные наемники. Это косвенно видно по количеству гробов, уходящих в Европу после ударов по командным пунктам, подчеркнул Липовой.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что инициативы «коалиции желающих» по Украине — это ересь. Он назвал действия Запада bullshit, что в английском языке является грубым сленгом и переводится как «чушь».

Замглавы СБ также добавил, что Запад «себе что-то там придумывает, вытаскивает из разных мест». По его словам, предложения и действия «коалиции желающих» не будут иметь никаких последствий.