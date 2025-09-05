Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:33

«Bullshit»: Медведев выругался из-за «коалиции желающих» по Украине

Медведев назвал чушью идеи «коалиции желающих» по Украине

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Инициативы «коалиции желающих» по Украине — это ересь, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал действия Запада «bullshit», что в английском языке является грубым сленгом и переводится как «чушь». Выступление замглавы СБ на границе с Финляндией опубликовано на его странице «ВКонтакте».

Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются — выражаясь на английском языке, — bullshit, или просто shit (фекалии. — NEWS.ru), как угодно называйте, — отметил Медведев.

Замглавы СБ также добавил, что Запад «себе что-то там придумывает, вытаскивает из разных мест». По его словам, предложения и действия «коалиции желающих» не будут иметь никаких последствий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран, поддерживающих Киев, выразили готовность направить войска на Украину. Он уточнил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий между тем выразил мнение, что европейские лидеры пытаются превратить процесс урегулирования конфликта на Украине в профанацию, выдвигая заведомо невыполнимые условия под предлогом гарантий безопасности Киеву. По его словам, их цель — срыв переговоров по линии Россия — США.

