Второклассники начали решать задачи про дроны на уроках математики В российском учебнике по математике появилась задача о грузоподъемности дронов

Российские второклассники теперь решают задачи, связанные с беспилотниками, в рамках изучения математики, сообщил Telegram-канал «Умельцы-Фронту». В одном из учебников 2025 года издания появилась задача, касающаяся грузоподъемности дронов.

Учебник предлагает детям рассчитать разницу в грузоподъемности двух летательных аппаратов. Задача звучит так: «Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер — в 5 кг. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?»

При этом, как отмечает канал, в формулировке задачи присутствуют некоторые неточности. Специалисты указывают, что «дрон-доставщик» является разновидностью беспилотника по его применению, тогда как «квадрокоптер» — это общее наименование дрона, оснащенного четырьмя винтами.

