18 сентября 2025 в 13:01

Второклассники начали решать задачи про дроны на уроках математики

В российском учебнике по математике появилась задача о грузоподъемности дронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские второклассники теперь решают задачи, связанные с беспилотниками, в рамках изучения математики, сообщил Telegram-канал «Умельцы-Фронту». В одном из учебников 2025 года издания появилась задача, касающаяся грузоподъемности дронов.

Учебник предлагает детям рассчитать разницу в грузоподъемности двух летательных аппаратов. Задача звучит так: «Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер — в 5 кг. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?»

При этом, как отмечает канал, в формулировке задачи присутствуют некоторые неточности. Специалисты указывают, что «дрон-доставщик» является разновидностью беспилотника по его применению, тогда как «квадрокоптер» — это общее наименование дрона, оснащенного четырьмя винтами.

Ранее стало известно, что школьникам из Подмосковья хотят разрешить учиться в столичных колледжах на бюджетной основе. В общественном движении «Зов народа» сообщили, что действующий ФЗ несправедливо лишает этого права выпускников из городов-спутников.

