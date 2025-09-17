Школьникам из Подмосковья могут вернуть право поступать в колледжи столицы Общественник Зайцев: детям из МО следует разрешить учиться в колледжах Москвы

Детям из Московской области следует разрешить учиться в столичных колледжах на бюджетной основе, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, действующий экспериментальный федеральный закон несправедливо лишает этого права выпускников из городов-спутников, фактически являющихся частью столичной агломерации.

Недавно ввели экспериментальный федеральный закон, согласно которому школьники, которые выучились в конкретном регионе, не могут поступить в другой. Идея реализуется таким образом, что дети из Долгопрудного, Одинцово и Балашихи, которые фактически живут в одной агломерации с Москвой, лишаются возможности учиться в столичных колледжах на бюджетной основе, а это несправедливо. Необходимо внести поправки в закон, чтобы для городов федерального значения и их областей были сделаны исключения, и выпускники имели право поступать в колледжи Москвы и Санкт-Петербурга на тех же условиях, что и жители этих городов, — высказался Зайцев.

По его мнению, текущая ситуация провоцирует родителей на фиктивный перевод детей в московские школы, что создает избыточную нагрузку на столичную систему образования. При этом Зайцев добавил, что уровень подготовки во многих региональных школах не уступает московским. Глава движения «Зов народа» отметил, что общественники уже направили соответствующее обращение в правительство, Госдуму и Минпросвещения России.

Ранее движение «Сорок сороков» предложило ввести в школах православные уроки психологии. Общественники хотят добавить отдельный блок по психогигиене в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Они настаивают, что новый предмет должны вести не просто дипломированные психологи, а профессионалы, которые также являются верующими православными христианами.