Общественники предложили ввести в школах предмет с православным уклоном

Движение «Сорок сороков» предложило ввести в школах православные уроки психологии, сообщает LIFE.ru. Общественники хотят добавить отдельный блок по психогигиене в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».

Общественники предложили эту идею Министерству просвещения России. Они настаивают, что новый предмет должны вести не просто дипломированные психологи, а профессионалы, которые также являются верующими православными христианами. По их мнению, это позволит сохранить традиционные культурные и нравственные ориентиры.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой запретить задавать школьникам уроки на выходные и праздничные дни. По их мнению, это позволит детям отдохнуть и даст возможность провести время с семьей.