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22 июля 2025 в 13:40

«Молодцы!»: Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде в Австралии

Путин поздравил команду из РФ с победой на олимпиаде по математике в Австралии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, одержавших победу на 66-й Международной математической олимпиаде в австралийском Саншайн-Косте. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил выдающиеся достижения юных математиков.

Путин поздравил детей с отличным выступлением на мероприятии, которое проводилось в условиях дистанционного формата и жесткой конкуренции со сверстниками из 100 стран мира. По его словам, российские школьники не только показали блестящие индивидуальные результаты, но и продемонстрировали сплоченность команды.

Этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья. <...> Желаю вам новых успехов. Молодцы! — говорится в телеграмме.

В конце июня Путин поздравил участников Всероссийского выпускного бала — 2025 в Государственном Кремлевском дворце. В своем обращении глава государства отметил значимость этого события в жизни каждого молодого человека. Путин выразил уверенность, что выпускники будут с теплотой и благодарностью вспоминать школьные годы, своих учителей и друзей.

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