Магнитные бури сегодня, 18 сентября: что будет завтра, слабость, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 18 сентября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 сентября

По прогнозу ИКИ РАН, в четверг, 18 сентября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Ожидалось, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии уточнили, что Земля до конца суток полностью выйдет из зоны действия крупной корональной дыры. Сейчас наблюдается быстрое падение скорости межпланетного газа, а также возврат температуры и плотности к средним значениям.

«Транзит через возмущенную область пространства занял четверо суток и в целом прошел достаточно спокойно. После первого удара 15 сентября, когда были зарегистрированы сильные геомагнитные бури уровня G3, магнитное поле стабилизировалось и с 16-го по 18-е число (вторник — четверг) никаких новых событий не произошло», — отметили ученые.

На Солнце произошли четыре вспышки — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,6.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 63%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 12%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — говорится на сайте лаборатории.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 18 сентября, ожидается магнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 28 сентября, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет портал.

Как пережить бурю

В период магнитных бурь не стоит устраивать себе серьезные физические или умственные нагрузки, заявила терапевт Надежда Чернышова.

«Желательно пережить их в спокойном режиме, без стрессов и излишнего напряжения. Утром можно сделать легкую зарядку и по возможности выйти на прогулку на свежем воздухе, хотя бы даже по двору или вокруг квартала. Это уже будет очень полезно», — отметила врач.

Чернышова добавила, что во время геомагнитных возмущений следует воздержаться от употребления кофе, тонизирующих напитков и алкоголя. Лучше сделать выбор в пользу травяных чаев и простой воды, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Медик порекомендовала отказаться от тяжелой, острой и жареной пищи, заменив ее на овощи, рыбу, фрукты и молочные продукты.

По словам доктора медицинских наук Татьяны Овсянниковой, магнитные бури могут разгонять в теле человека электрические импульсы, которые способны повлиять на работу нервной системы.

При этом, отметила врач, пока нет научно доказанных и обоснованных данных, что бури негативным образом влияют на здоровье, однако многие действительно жалуются на самочувствие во время этих явлений из-за эффекта ноцебо — самовнушения.

