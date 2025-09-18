Удары по НПЗ в Башкирии и на Кубани: как ВСУ атакуют Россию 18 сентября

Украинские беспилотники атаковали два НПЗ в России. Где это произошло, каковы последствия, сколько всего БПЛА атаковали Россию в ночь на 18 сентября, где есть разрушения, жертвы?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 18 сентября

Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на 18 сентября дежурными средствами ПВО над Россией перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа.

«23 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

Где были атакованы НПЗ в России в ночь на 18 сентября

Оперативный штаб сообщил об атаке БПЛА на нефтегазовое предприятие в Краснодарском крае.

«В станице Новоминской Каневского района потушили пожар после падения обломков БПЛА. После падения обломков беспилотника там воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали в 03:49 сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пострадавших нет», — объявили в оперштабе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В станице Новоминской находится объект нефтегазовой компании «Албашнефть». Эта нефтебаза уже попадала под атаку украинских БПЛА в феврале 2025 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что два БПЛА атаковали нефтехимическое предприятие в городе Салавате.

«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — сообщил Хабиров в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию и не сообщало о появлении БПЛА над Башкирией.

Где еще были атаки БПЛА в ночь на 18 сентября

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область.

«Уничтожили и перехватили БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. На место выехали оперативные расчеты. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Последствия на земле будут уточняться», — объявил Слюсарь.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил об отражении атаки БПЛА над Волгоградом. Очевидцы сообщили, что не менее пяти взрывов прогремели около 01:30.

«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки на Шебекино.

«Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его брата, который находился рядом, в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — объявил Гладков в Telegram.

Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА в Белгороде было повреждено здание правительства. От атак пострадали шесть человек.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

