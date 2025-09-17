«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума

Госдума уже в ближайшее время может принять законопроект о призыве в течение года. Что поменяется в правилах призыва в ВС РФ, возможно ли будет «откосить»?

Как оценили в Госдуме законопроект о призыве круглый год

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил о рекомендации нижней палате парламента принять законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Законопроект внесли сам Картаполов и его заместитель Андрей Красов 22 июля на основании указа президента.

«Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», — объявил Картаполов СМИ.

Оборонный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Это может состояться уже на следующей неделе.

В чем суть законопроекта о призыве круглый год

По новому законопроекту призыв на срочную военную службу будет продолжаться в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря. Сейчас весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.

Автор законопроекта Картаполов подчеркивает: система призыва в России не меняется много лет и с учетом появления новых технологий уже не отвечает современным требованиям. Он призвал принять инициативу, чтобы отказаться от «штурмовщины и авралов», сократить нагрузку на призывные пункты и позволить призывникам в течение года спокойно пройти процедуры, связанные с призывом.

Депутат заверил, что нет планов более массового призыва и отправки призывников в зону СВО. Срочники отправятся в войска в обычные сроки весеннего и осеннего призывов.

Каковы плюсы и минусы круглогодичного призыва в ВС РФ

Военный адвокат Александр Передрук подчеркивает, что с круглогодичной системой призывникам не нужно бояться, что их сразу после медицинского освидетельствования отправят в воинскую часть. Более того, новая система позволит эффективнее обжаловать решение о призыве, если призывник с ним не согласен: между медкомиссией и отправкой в часть пройдет достаточно времени, чтобы суд проверил решение.

Адвокат Дмитрий Джулай указал, что законопроект не отвечает на некоторые вопросы: например, если раньше в перерывах между призывами призывник мог выехать за границу при наличии приписного удостоверения или справки от военкомата, то теперь «не факт, что у людей призывного возраста это получится».

Авторы законопроекта подчеркивают, что инициатива позволит сократить число уклонистов.

