Горбачев, Ельцин, Медведев: как Пугачева относилась к лидерам России и СССР

Много лет назад родился анекдот о Леониде Брежневе, которого назвали «мелким политическим деятелем эпохи Аллы Пугачевой». Творческий путь певицы пришелся на правление разных лидеров СССР, а затем и России. Что Примадонна говорила о Михаиле Горбачеве, Борисе Ельцине, Дмитрии Медведеве и Владимире Путине?

Что Пугачева говорила о Горбачеве

Пугачева родилась в 1949 году, ее детство пришлось на времена, когда к власти пришел Никита Хрущев (1953—1964). За «субъективизм» и «волюнтаризм» партия отстранила Хрущева в октябре 1964-го, а на смену пришел Леонид Брежнев. Через год 16-летняя Алла встала к микрофону и записала для радиопередачи «С добрым утром!» песню «Робот». Это был первый, небольшой успех Пугачевой. Следующий произошел только через 10 лет.

После смерти Брежнева, в 1982 году, ему на смену пришел Юрий Андропов (1982—1984). К тому времени Пугачева — настоящая советская суперзвезда. Во главе государства Андропов был недолго, как и его преемник Константин Черненко (1984—1985).

Бывший генсек, единственный и последний президент Советского Союза — Михаил Горбачев (1985—1991). О его правлении Примадонна неоднократно высказывалась в восторженных тонах.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть „Империей Зла“ для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — писала она в своем блоге после смерти Горбачева, в 2022 году.

В недавнем интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) певица сообщила, что бывший глава СССР учился у нее красноречию и просил советов по общению с публикой и журналистами. Пугачева рассказала, как политик позвонил ей сразу после своего избрания на пост президента.

«Соединяют меня с Михаилом Сергеевичем. Он говорит: „У меня к вам одна просьба. Можем мы встретиться, у меня много вопросов, как вести дискуссии, дебаты. „Я учился, можно сказать, на ваших интервью“. Вот меня это так поразило. Говорит, у меня есть к вам вопросы, но не хочу по телефону», — поделилась воспоминаниями исполнительница.

Алла Пугачева и Михаил Горбачев Фото: imago stock&people/ТАСС

Артистка посоветовала Горбачеву «быть открытым и честным». И он, как она считает, прислушался к ее словам.

Пугачева назвала годы правления Горбачева «временем радости и созидания», но предположила, что ему «не хватало чего-то сногсшибательного, гениальности какой-то». При этом, по ее мнению, он «действительно хотел людям хорошей жизни, спокойной». О негативных последствиях развала СССР и роли Горбачева в этих событиях Пугачева в интервью Гордеевой не высказывалась.

Что Пугачева говорила о Ельцине

О Ельцине, который после распада СССР возглавил Россию, Пугачева тоже говорила в позитивном ключе. В 1996 году она призывала голосовать за него на президентских выборах.

«Буду голосовать за Ельцина и всех призываю голосовать за Ельцина. Голосуя за Ельцина, это не значит, что я — за него, я хочу голосовать за тот путь развития, который выбрала наша страна. Да, тяжелый путь. Да, появляются люди, которым тяжело. Да, появляются люди, которым якобы очень легко. А на самом деле надо выдержать этот путь, дойти до того хотя бы момента, когда мы поймем, что надо делать. <…> За Геннадия Андреевича [Зюганова] голосуют люди обиженные. Это неправильно, то есть ими движет обида, а не понимание развития в дальнейшем страны, экономики», — заявила она в программе «Герой дня» на НТВ.

В 2012 году в интервью Владимиру Познеру Пугачева назвала Ельцина «хорошим мужиком».

«Ельцин — хороший мужик, но я не очень понимала его. То есть, может быть, даже совсем не понимала. Хотя, веселый, добротный, очаровательная жена, дочь. Но что он делает, я просто не понимала. Куда кривая унесет, боже-боже», — сказала певица.

Гордеевой она также рассказала, что встречалась с первым президентом России после его отставки.

«К Ельцину, уже когда он ушел, мы как-то с Игорем Крутым пришли в гости. И, честно тебе скажу, после этой встречи напились. „Какой классный чувак!“ — сказал Крутой. „Какой же он классный!“ Ну, классный не классный, а у тебя была такая роль правителя… Правители тоже делают ошибки, некоторые переосмысляют их, а некоторые — нет. У некоторых нет мужества признать ошибку, нет мужества покаяния», — отметила исполнительница.

Алла Пугачева и Борис Ельцин Фото: Александр Чумичев/TASS

Что Пугачева говорила о Путине и Медведеве

В интервью «Аргументам и фактам» в 2012 году Пугачева заявила, что хорошо знакома с Путиным.

«Я хорошо знакома с Владимиром Владимировичем. Он, как мужчина и как человек, мне приятен. То, что я сейчас говорю, — потому что желаю ему добра», — сообщила она.

В это время на президентских выборах Примадонна агитировала за кандидата Михаила Прохорова. Свое решение она объяснила так: «Очень уважаю Владимира Владимировича Путина, я голосовала и агитировала за него в 2000-м и слов своих обратно не беру. Но мне кажется, что засиживаться на одном месте даже такому умному и интересному политику, как он, не стоит».

В беседе с Гордеевой певица, говоря о Путине и о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве, заявила, что сейчас это якобы не те люди, которых она знала. Также она высказалась о своем прежнем отношении к нынешнему главе государства: «Я долго думала, ведь Путин не глупый человек, я же его знаю. [Я не то что за него] агитировала, я голосовала. Я была в таком восторге. Думаю, ну вот, наконец. Он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину. Вообще все то, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Какой человек!»

В 2016 году Пугачева представила на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» песню «Копеечка». В тексте она использовала ставшую интернет-мемом фразу Медведева «Вы держитесь там», которой он пытался поддержать крымских пенсионеров.

«Нам всем нужна копеечка — на то-то да и на се. Зимою — телогреечка, а летом — эскимо. Нам всем нужна копеечка в такие времена. Любовь согреет души нам, и вы держитесь там!» — спела Пугачева.

