Бабье лето продолжается? Где уже выпал снег в России, прогноз для Москвы

Первый снег выпал уже в нескольких регионах России, однако в Москве погода остается по-летнему теплой. Надолго ли задержится бабье лето, что говорят синоптики, какой будет погода в Москве на неделе и в выходные?

Какая погода пришла в Москву к 17 сентября

В середине сентября в Москве продолжается бабье лето, и день 16 сентября оказался одним из самых теплых с начала месяца, указывает метеоролог Татьяна Позднякова: температура на Балчуге достигла плюс 24,6 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что в ближайшие дни бабье лето продолжится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«[17 сентября] столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона с центром над севером Скандинавии. Он принесет в регион обширные поля облаков, но до дождей дело пока не дойдет, а дневные температурные показатели ожидаются на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Температура воздуха плюс 20–22 градуса, по области — плюс 18–23. Атмосферное давление около нормы. В четверг без существенных осадков, ночью плюс 9–11, днем плюс 19–21 градус», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Где выпал первый снег в России, когда будет в Москве

В одном из регионов России уже к середине сентября высота снежного покрова достигла 10 см. Леус пишет, что это было отмечено в поселке Шологонцы в Оленекском районе Якутии. Последний раз в сентябре снежный покров такой высоты отмечался в 2019 году.

Кроме того, первый снег, который принес арктический циклон, лег в Туве и Красноярском крае.

Отмечен также первый снег на севере Бурятии и Забайкальского края.

При этом Москве, заверил Леус, не грозит столь ранний снегопад. В среднем первый снег в столице в XXI веке выпадает 16 октября.

«Бывает первый снег и гораздо раньше, например, в 2017 году первый снег прошел 6 сентября. Ничего необычного в том, что первый снег может пройти в столице в конце сентября — начале октября, нет. А вот средний многолетний срок формирования первого снежного покрова — 2 ноября, а самый ранний в XXI веке снежный покров лег 9 октября», — отметил Леус.

Ранее синоптики сообщали, что первый снег возможен в первых числах октября.

Прогноз погоды в Москве на неделю, будет ли ненастье

По оценкам синоптиков, бабье лето в Москве будет продолжаться по крайней мере до следующей недели.

«В воскресенье, 21 сентября, столичный регион попадет в теплый сектор очередного циклона, и температура воздуха в Москве вновь окажется у отметки плюс 23 градуса», — прогнозирует Позднякова.

Однако затем ожидается резкое снижение температуры. Гидрометцентр Москвы ожидает резкое похолодание уже 23 сентября: температура за сутки упадет на 7 градусов, до плюс 13.

«Похолодание, которое начнется 24-25 сентября, будет существенным, но сентябрь-2025 продолжит оправдывать звание сухого месяца, и вероятность осадков в последней пятидневке первого осеннего месяца будет крайне мала», — прогнозирует Леус.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов

Позднякова отмечает, что к утру 17 сентября дожди на западе Европейской России закончились. При этом сохраняется плотная облачность.

Санкт-Петербург сейчас находится на периферии циклона, констатирует Леус.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«[Циклон] станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами отметится кратковременными дождями. Температура воздуха плюс 17–19 градусов <…>, на один-два градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление ниже нормы. В четверг во второй половине дня местами небольшой дождь, ночью плюс 10–12, днем плюс 17–19 градусов», — пишет Леус.

Специалисты Foreca прогнозируют в Петербурге дождливые недели, 19–21 сентября выпадет больше 20 мм осадков, после чего 22–24 сентября еще 13,6 мм. Похолодание ожидается к 23 сентября: температура воздуха упадет ниже плюс 15 градусов и в дальнейшем будет держаться на уровне плюс 11–12 градусов.

