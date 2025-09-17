Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:26

Синоптик рассказал, когда в Москве прошел пик бабьего лета

Синоптик Тишковец: пик бабьего лета в Москве пришелся на 16 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве пройден пик бабьего лета, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, переданным «Вестями Подмосковья», прошедший вторник, 16 сентября, в столице стал самым теплым днем с начала месяца, теперь температурный фон будет постепенно понижаться.

В центре столицы, на Балчуге, 16 сентября воздух прогрелся, как это обычно бывает в самый разгар лета, — до 24,6 градуса, — сообщил Тишковец.

Он добавил, что в выходные и в начале следующей недели еще возможно потепление, но после этого в столицу придет стандартная для осени погода. Уже с 24 сентября резко похолодает — температура днем и ночью будет в среднем не выше 10 градусов тепла.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Московской области первый снег может выпасть уже в первой половине октября. При этом, по его словам, начало осени в Москве и Подмосковье достаточно теплое.

синоптики
Москва
температуры
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.