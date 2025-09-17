Синоптик рассказал, когда в Москве прошел пик бабьего лета Синоптик Тишковец: пик бабьего лета в Москве пришелся на 16 сентября

В Москве пройден пик бабьего лета, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, переданным «Вестями Подмосковья», прошедший вторник, 16 сентября, в столице стал самым теплым днем с начала месяца, теперь температурный фон будет постепенно понижаться.

В центре столицы, на Балчуге, 16 сентября воздух прогрелся, как это обычно бывает в самый разгар лета, — до 24,6 градуса, — сообщил Тишковец.

Он добавил, что в выходные и в начале следующей недели еще возможно потепление, но после этого в столицу придет стандартная для осени погода. Уже с 24 сентября резко похолодает — температура днем и ночью будет в среднем не выше 10 градусов тепла.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Московской области первый снег может выпасть уже в первой половине октября. При этом, по его словам, начало осени в Москве и Подмосковье достаточно теплое.