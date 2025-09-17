Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:09

В Госдуме одобрили закон о переходе на круглогодичный призыв на службу

Депутат Картаполов: комитет по обороне одобрил проект о призыве в течение года

Комитет Государственной думы по обороне рекомендовал принять законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года, сообщил глава комитета Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости. Документ, внесенный на рассмотрение палаты 22 июля, может быть рассмотрен депутатами уже на следующей неделе.

Авторами законодательной инициативы выступили сам Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Как пояснил парламентарий, целью проекта является систематизация работы военных комиссариатов и четкое законодательное закрепление сроков отправки граждан к месту прохождения службы.

Рассматривали. Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам, — заявил Картаполов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об изменении сроков военного призыва: согласно документу, он будет проводиться круглый год — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента. Депутаты предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии в течение всего года. Однако отправка новобранцев будет осуществляться только с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

