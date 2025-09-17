F-16 разбомбил дом? Что за скандал начался в Польше после «атаки России»

Польская военная авиация могла разбомбить жилой дом и обвинить в этом российские БПЛА. Что известно, как идет расследование, какие есть версии о случившемся?

Что известно об ударе по жилому дому в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства разъяснений после сообщений о том, что ракета польского истребителя F-16 прилетела в дом в поселке Вырыки-Воля. Об этом ранее сообщила крупнейшая газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в госбезопасности.

«Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее», — сказал Навроцкий.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября, когда над Польшей были замечены несколько БПЛА. Ранее президент Польши назвал это нападением со стороны России.

«Конечно, у нас нет сомнений, что это была атака под прямым контролем Москвы. Это такая атака, которая показывает, на что способен Владимир Путин», — объявил Навроцкий.

10 сентября в Варшаве заявили, что ночью якобы российские БПЛА массово вторглись на территорию страны. Премьер-министр Дональд Туск тогда утверждал, что в Польшу залетели 19 российских дронов, из которых 17 были найдены и опознаны как ложные цели для БПЛА.

СМИ сообщали, будто один из БПЛА упал на жилой дом в поселке Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве.

«Я включил телевизор, и все новости были о масштабной атаке беспилотников, и через некоторое время я услышал, что как будто низко летит самолет… и вдруг что-то грохнуло, с потолка посыпались обломки, погас свет», — рассказал Reuters хозяин дома пенсионер Томаш Весоловский.

При этом источники СМИ не показали обломки дрона. Источник Rzeczpospolita опроверг версию об атаке российского беспилотника.

«Это была ракета класса „воздух — воздух“ AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства», — сказал источник в польских спецслужбах.

Люблинская прокуратура отказалась комментировать информацию о ракете.

Как идет расследование пролета БПЛА над Польшей, похожие инциденты

Минобороны РФ днем 10 сентября отвергло обвинения в атаке на Польшу: «Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км». Российский временный поверенный в Польше подчеркнул, что Варшава не смогла предоставить никаких доказательств нарушения российскими БПЛА польского воздушного пространства.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что ни один из сбитых над страной БПЛА не нес взрывчатку. В дальнейшем Варшава не делала новых заявлений по ходу расследования инцидента.

В прошлом Россию уже обвиняли в воздушных атаках на Польшу после начала СВО. 15 ноября 2022 года в ходе нанесения массированного удара по объектам на Украине ракета нанесла удар по территории зернохранилища в районе поселка Пшеводув, убив двух человек. Изначально МИД Польши сообщил о «российской ракетной атаке», однако позже оказалось, что ракета была запущена ПВО Украины.

На месте падения БПЛА в Польше Фото: AP/ТАСС

Другой инцидент произошел 24 марта 2024 года: по утверждению Варшавы, ракета на 39 секунд зашла в воздушное пространство Польши в районе поселка Осердув. Польские военные не стали ее сбивать, поскольку сочли «безопасной для себя».

Возможна ли провокация НАТО, какие есть версии

Чешская газета Parlamentní listy предположила, что «рой дронов» над Польшей был провокацией с целью втянуть НАТО в конфликт с Россией. Именно поэтому в ночь, когда Польшу якобы атаковали «российские дроны», над территорией страны кружили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также истребители F-35 и F-16, один из которых запустил едва не ставшую роковой ракету.

«Евросоюзу и НАТО нужна эта война, и однажды у них получится», — утверждают авторы газеты.

Бывший депутат Европарламента Януш Корвин-Миике прямо обвинил Киев и страны НАТО в провокации. По его словам, «дроны были запущены на 100% с территории Украины, скорее всего, по приказу шайки военных преступников, Дональда Туска и Радослава Сикорского, которые решили любой ценой развязать третью мировую войну».

