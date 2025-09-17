Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 08:48

Лидер Польши потребовал разъяснений из-за данных об упавшей на дом ракете

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий на официальной странице в социальной сети Х обратился к правительству республики, потребовав разъяснений на фоне информации об упавшей на жилой дом ракете истребителя F-16, который якобы был задействован для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что данный вопрос следует прояснить как можно быстрее.

Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее, — сказал Навроцкий.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщала, что в Польше во время залета дронов в жилой дом попал не беспилотник, а ракета F-16. Утверждается, что ею пытались сбить дрон. В момент полета у ракеты возникли неполадки в системе наведения. При этом сам снаряд не сдетонировал, поскольку сработали предохранительные элементы взрывателя.

Как отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с БПЛА. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную.

Польша
Кароль Навроцкий
ракеты
истребители
F-16
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.