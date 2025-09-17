Лидер Польши потребовал разъяснений из-за данных об упавшей на дом ракете

Президент Польши Кароль Навроцкий на официальной странице в социальной сети Х обратился к правительству республики, потребовав разъяснений на фоне информации об упавшей на жилой дом ракете истребителя F-16, который якобы был задействован для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что данный вопрос следует прояснить как можно быстрее.

Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее, — сказал Навроцкий.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщала, что в Польше во время залета дронов в жилой дом попал не беспилотник, а ракета F-16. Утверждается, что ею пытались сбить дрон. В момент полета у ракеты возникли неполадки в системе наведения. При этом сам снаряд не сдетонировал, поскольку сработали предохранительные элементы взрывателя.

Как отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с БПЛА. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную.