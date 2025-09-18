«Герани» под Киевом, блэкауты на объектах ВСУ: удары по Украине 18 сентября

Россия нанесла серию точных ударов по инфраструктуре ВСУ. Что известно об ударах в ночь на 18 сентября, какие цели разнесли под Киевом, где поражены склады БПЛА и военные заводы?

Сколько БПЛА атаковали цели на Украине 18 сентября

Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия в ночь на 18 сентября выпустила 75 ударных БПЛА типа «Герань-2» и аналогичных.

ВСУ, занижая ущерб, признают попадания 26 ударных БПЛА в шести районах.

Между тем реальное количество прилетов может быть значительно больше. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев утверждает, что зафиксировано не менее 40 эпизодов ударов по ключевым регионам Украины.

«Основные города и районы: Харьков, Купянский и Богодуховский районы, Конотоп, Сумы, Доброполье, Краматорск, Славянск, Днепр, Нежин, Миргород, Киев, Борисполь, Буча, Кировоград. Цели ударов: промзоны и заводы (Харьков, Конотоп), склады с БПЛА и боеприпасами, ремонтные цеха бронетехники, временные укрытия ВСУ и иностранных наемников, аэродромы и авиабазы (Миргород, Полтавщина), ж/д станции и транспортные узлы (Кировоград, Сумы, Нежин, Борисполь), объекты энергетики и ПВО», — сообщил Лебедев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах «Гераней» под Киевом, что стало целью

ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Киевской области. Взрывы фиксировались в районе Переяслава, Бучи и Борисполя.

ГСЧС Украины подтвердила, что в Бориспольском районе после прилета дронов горело промышленное предприятие.

«Цели прилетов: объекты ПВО в Буче, энергетика в Борисполе, транспортные узлы на выезде из Киева. После прилетов сильнейший пожар и детонация на промышленных складах в направлении газораспределительной станции», — сообщил Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине в ночь на 18 сентября

Telegram-канал Win/Win утверждает, что ключевыми целями ночных ударов были объекты энергетики, снабжающие ВСУ, а также аэродромы.

«Ночные удары по энергетическим объектам Украины были весьма эффективны. Цели находились в немногих регионах, но попадания в Киевской и Полтавской областях были болезненны. В результате поражения фиксируются массовые прекращения (не „временные“ отключения) поставок электроэнергии, предназначенной для объектов военного назначения. Удары по аэродромам Борисполь и Миргород имели другие цели (транспортная логистика)», — указывает канал.

Под Миргородом «Герани» поразили цели в районе авиабазы и железнодорожной станции.

«Цель ударов: инфраструктура возле авиабазы. После серии в 01:54 была продолжительная детонация, ночью в направлении авиабазы ездили скорые, но очень вяло: или не хотелось под детонацию попасть, или там спасать было уже некого. Был прилет по бывшей территории штаба 831-й бригады тактической авиации. Предварительно, там был учебный центр с казармами, где обучали пилотировать самолеты и БПЛА», — сообщил Лебедев.

Еще один удар по авиабазе и ж/д инфраструктуре был нанесен в районе Нежина (Черниговская область).

«По последним данным, аэродром хорошо себя чувствовал, прилетали самолеты на боевое дежурство и для текущего ремонта. Также на аэродроме находилось несколько одномоторных самолетов, принимающих участие в погонях за „Геранями“. В этот раз „Герани“ их сами догнали», — указывает Лебедев.

В Конотопе (Сумская область) были прилеты по заводским корпусам.

«Прилетело, по словам местного сопротивления, в завод „Мотордеталь-Конотоп“, в Конотопский арматурный завод, и серия ударов по местному аэродрому на западе города. Есть пока неподтвержденные данные о взрыве рядом с аэродромом в увеселительном заведении, где заселились некие „элитные ВСУ“ и иностранные военные, по словам местных — европейцы. [Кроме того, под удар попали] склады снабжения на ж/д станции Конотоп. Другие объекты ж/д: механический завод и завод по ремонту дизель-поездов, цеха по производству БПЛА и ремонтный цех, где восстанавливали поврежденную в боях бронированную технику», — перечисляет Лебедев.

Серия ударов отмечена также в Днепропетровской области. Telegram-канал «Хроники Гераней» пишет, что удары были в районе Межевой и Покровска.

По данным Лебедева, в Днепре под удар попала промзона и склады в пригородах.

Также сообщается об ударе по ж/д узлу в Кропивницком (Кировограде) и энергоснабжению станции, а также по окрестностям Доброполья на оккупированной ВСУ части территории Донбасса.

«Военные склады около Доброполья. Инфраструктура связистов в пригороде Славянска. Сообщают о скорых в направлении прилета, добавляют, что связью заведовали немецкоговорящие иностранные военные и что технические средства были новенькие и на вид очень дорогие», — утверждает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Вот так бы почаще, и [Владимир] Зеленский точно рано или поздно прогнется. Он подпишется под КАЖДЫМ требованием России», — пишут в пылу российские пользователи.

