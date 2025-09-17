Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 18:29

Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин дал указание готовиться к проведению прямой линии в 2025 году. Что известно, когда состоится прямая линия, что было в прошлом году, когда прямая линия не проводилась?

Что известно о подготовке к прямой линии — 2025

Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку новой прямой линии. В ходе онлайн-совещания с членами правительства он подчеркнул, что этот формат не теряет своей актуальности и важности. Путин подчеркнул, что подобный формат линии позволяет выявлять наиболее острые проблемы в режиме общения с людьми без посредников.

«Нужно сделать все, чтобы эта работа [с обращениями] была максимально разбюрократизирована и проводилась вживую — так, как Народный фронт это делает в последние годы. Чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе», — подчеркнул глава государства.

Пока нет никаких конкретных данных о сроках проведения прямой линии с президентом в 2025 году. С 2001 года мероприятие проводилось в различные сроки, но чаще всего в декабре.

Фото: kremlin.ru

Что было на прошлой «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Предыдущая «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила 19 декабря 2024 года.

Мероприятие продолжалось 4 часа и 27 минут и продлилось дольше прошлогоднего, но не смогло перебить рекорд 2013 года (4 часа 47 минут). Путин ответил на 67 вопросов от граждан России. Всего поступило более 2 млн вопросов.

Больше всего россиян волновали проблемы экономики России, включая высокую инфляцию и подорожание продуктов, боевые действия в Курской области (Путин заверил, что ВСУ обязательно выбьют с российской территории, что и произошло через 128 дней), ситуация в Сирии и отношения с США после прихода к власти Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, Путин заявил, что за 25 лет его руководства России удалось «отойти от края пропасти».

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В какие годы не было «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Пользователи в Telegram-каналах отмечают, что сигнал о подготовке к новой прямой линии с Путиным говорит о том, что 2025 год в Кремле считают «спокойным».

Впервые президент общался с народом в таком формате в декабре 2001 года. С тех пор мероприятие проводилось ежегодно, кроме 2004, 2012, 2020 и 2022 годов.

В 2004 и 2012 годах мероприятие заменили на пресс-конференцию. В 2020 году в России, как и в остальном мире, была пандемия коронавируса, и прямая линия была также включена в ежегодную пресс-конференцию.

В 2022 году в феврале началась спецоперация на Украине, после чего в сентябре в состав России были включены новые регионы и стартовала частичная мобилизация. По оценкам политологов, в связи с большим количеством вызовов Путин и администрация президента решили сосредоточиться на работе вместо взаимодействия с публикой и не проводить прямую линию.

Владимир Путин
прямая линия
новости
подготовка
Валентин Меликов
В. Меликов
