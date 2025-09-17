Пуля снайпера выбила глаз: боец ВС РФ чудом выжил, когда другие не смогли

Боец из Крыма смог выйти к своим, после того как пять дней провел в окопе без сознания. Что с ним произошло, как ему повезло выжить, какие подобные истории происходили на фронтах СВО?

Как раненый боец из Крыма выжил в окопе и вернулся

Telegram-канал SHOT рассказал историю русского бойца по имени Станислав. Пуля украинского снайпера вошла ему прямо в глаз, однако он сумел выжить и выйти к своим.

Станислав ушел на фронт в 2023 году. Он рассказал, что в канун Нового года получил ранение на боевом задании.

«Напарник мой крикнул, что это был снайпер. [Пуля] насквозь прошла. Я просто схватился за голову, шапку, получается, снял, перекрыл. И напарник кричит: „Ползи на голос“. Я к нему залез, он первую помощь мне оказал. Засыпал все, перебинтовал, все хорошо сделал. И говорит „я за помощью пойду“. И открыл я глаза через пять суток. Получается, 28 декабря меня ранило, и только 3 января я оттуда вылез. Я сам вылез оттуда», — рассказал боец.

После этого Станислав самостоятельно выбрался с переднего края и смог выйти к своим. Он получил медаль «За Отвагу». В дальнейшем он вернулся в родной Крым к семье. Мужчина ослеп на левый глаз и нашел новое призвание в качестве массажиста.

Что произошло с бойцом из Башкирии

В январе 2025 года стало известно о подобной истории. Боец из Башкирии с позывным Малой два месяца выживал в зоне боевых действий, укрываясь от БПЛА.

В начале ноября 2024 года боец по имени Виталий ушел на боевое задание и пропал. Родственники два месяца пытались найти его живым или мертвым, по воинским частям, госпиталям и моргам, однако безуспешно.

Его удалось найти по фото в соцсетях: родственники заметили знакомую икону Александра Невского. Оказалось, он в течение 60 дней выбирался к своим, почти не ел, пил растопленный снег и прятался от дронов под трупами оставленных украинских военных.

Как боец из Якутии отрезал себе ногу, чтобы выжить

В ноябре 2024 года стало известно о бойце из Якутии, который самостоятельно ампутировал себе ногу в окопе. Александр из якутского улуса (района) Горный провел в окопе 17 дней.

«Мужчина получил ранение, и его нога начала гноиться. Никто из товарищей на ампутацию не решился, а потом все, кроме него, погибли. Чтобы не умереть от заражения крови, боец самостоятельно отрезал себе ногу с помощью ножа, предварительно вколов последнюю ампулу обезболивающего», — писал военкор Евгений Лисицын.

Александр свыше 20 раз выстрелил себе в ногу, прежде чем стало возможным резать остаток плоти ножом. Затем он погрузился в глубокий сон, а когда проснулся, то почувствовал облегчение, спала температура, сообщал NEWS.ru.

«Нога ниже раны была сплошь черная, а в самой ране копошились черви, которых не чувствовал даже. От раны исходил стойкий запах гниения. Рой мух не давал спать ни днем ни ночью», — приводит газета Үлэ күүһэ воспоминания бойца.

Как боец из Дагестана выжил без воды и еды

СМИ рассказали похожую историю чудесного выживания бойца, которая произошла в феврале 2024 года. Военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев сумел выжить, обороняясь в окопе 21 день без еды и воды.

Казанбиев был ранен при налете вражеских дронов. Чтобы избежать повторной атаки, он притворился мертвым, а затем укрылся в блиндаже. У раненого бойца практически не было еды и воды: сначала он ел по три-четыре ложки тушенки или сухого пюре в день, а затем закончилось и это.

«На 18–19-й день уже ничего не было. За два-три дня до моей эвакуации я ничего не ел и не пил. Ни снега не было, ни еды, ни дождя», — рассказал Казанбиев.

Утром 23 февраля его смогли вытащить бойцы из Санкт-Петербурга. Эвакуацию пришлось проводить вручную, поскольку «серая зона» постоянно патрулировалась дронами ВСУ. За три недели он также потерял до 17 кг веса, лишился отмороженных стоп, но выжил и смог в мае вернуться домой к невесте. В Дагестане Казанбиева рекомендовали в совет республики по делам инвалидов.

