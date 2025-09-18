Польша стремится переложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Россию, поэтому часто забывает о том, что преследовала евреев и беглых узников концлагерей, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Варшава пытается обелить собственную историческую репутацию.

На воре и шапка горит. Больше всего стремятся переложить вину в развязывании Второй мировой войны на СССР те страны, которые сами к этому конфликту приложили руку. Среди них и Польша, при деятельном участии которой была расчленена Чехословакия. С тех пор и пытаются обелить собственную репутацию. И получается: либо Россия, либо ты сам. Для поляков выбор очевидный. Поэтому и не помнят о том, как преследовали евреев, как убивали беглых заключенных концлагерей, — пояснил Журавлев.

Он добавил, что вместо сохранения памяти в Польше усердно стирают все упоминания об освобождении Варшавы советскими воинами-освободителями. Также депутат подчеркнул, что РФ является вечным объектом претензий для польских националистов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивная позиция Польши в отношении России и Белоруссии, в том числе в виде провокации с беспилотниками 10 сентября, является следствием катастрофической ситуации на Западе. По ее словам, именно из-за своего положения в западных странах симулируют «агрессию» Востока.