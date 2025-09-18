ЕС рискует остаться без китайских товаров из-за Польши

Закрытие польской границы с Белоруссией ставит под угрозу товарооборот Европейского союза с Китаем, сообщает журнал Politico. По мнению авторов, решение Варшавы о приоритете «логики безопасности» над «логикой торговли» может парализовать поставки по ключевому маршруту.

Правительство Польши заявило, что «логика торговли» заменяется «логикой безопасности», — говорится в публикации.

По данным издания, через польско-белорусскую границу проходит около 90% грузов между Китаем и ЕС. За последний год объем перевозок на этом направлении увеличился на 10,6%, а стоимость товаров выросла почти на 85% и достигла €25,07 млрд (2,5 трлн рублей). Источники газеты отмечают, что закрытые границы грозят серьезными последствиями для транспортной и логистической системы Польши, а также для всей экономики региона.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение Польши о закрытии польско-белорусской границы необоснованно и выходит за рамки здравого смысла. Он также обвинил польские власти в имперских амбициях и пренебрежительном отношении к белорусским гражданам, указав на издевательства на границе.