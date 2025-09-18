Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:58

ЕС рискует остаться без китайских товаров из-за Польши

Закрытие польской границы с Белоруссией угрожает торговле ЕС с Китаем

Автомобильный пункт пропуска «Брест» на границе Белоруссии и Польши Автомобильный пункт пропуска «Брест» на границе Белоруссии и Польши Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Закрытие польской границы с Белоруссией ставит под угрозу товарооборот Европейского союза с Китаем, сообщает журнал Politico. По мнению авторов, решение Варшавы о приоритете «логики безопасности» над «логикой торговли» может парализовать поставки по ключевому маршруту.

Правительство Польши заявило, что «логика торговли» заменяется «логикой безопасности», — говорится в публикации.

По данным издания, через польско-белорусскую границу проходит около 90% грузов между Китаем и ЕС. За последний год объем перевозок на этом направлении увеличился на 10,6%, а стоимость товаров выросла почти на 85% и достигла €25,07 млрд (2,5 трлн рублей). Источники газеты отмечают, что закрытые границы грозят серьезными последствиями для транспортной и логистической системы Польши, а также для всей экономики региона.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение Польши о закрытии польско-белорусской границы необоснованно и выходит за рамки здравого смысла. Он также обвинил польские власти в имперских амбициях и пренебрежительном отношении к белорусским гражданам, указав на издевательства на границе.

Польша
границы
Белоруссия
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.