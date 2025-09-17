«За рамками здравого смысла»: МИД Белоруссии осудил одно решение Польши

Решение Польши о закрытии польско-белорусской границы необоснованно и выходит за рамки здравого смысла, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. По его словам, которые приводит БелТА, польские власти демонстрируют имперские амбиции и пренебрежительное отношение к белорусским гражданам.

Отдельные польские политики и сегодня смотрят на белорусов свысока, пытаясь реализовать <…> те польские, имперские амбиции. Для этого нужно просто поехать и посмотреть ситуацию на границе, как издеваются над нашими гражданами и как к ним относятся, посмотреть, что сегодня граница вообще закрыта — все это под предлогами непонятных нам вообще алгоритмов, выходящих за рамки здравого смысла, — поделился Рыженков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о необходимости обучения военнослужащих ВС страны у российских солдат. Он подчеркнул, что россияне обладают значительным опытом и готовы безвозмездно передавать свои навыки белорусским коллегам. Лукашенко призвал бойцов постоянно совершенствовать боевую подготовку.