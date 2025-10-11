Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 01:20

Фаза Луны сегодня, 11 октября: общаемся с семьей, кормим котов рыбой

В 18:58 по времени столицы сегодня Луна перейдет в 21-й день этого цикла. Он будет длиться до 20:03 воскресенья.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна в этот день переходит под влияние любящего точность, но веселого Рака. Фаза Луны сегодня в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Ульяновске, Томске продолжает оставаться убывающей.

Полезные рекомендации на день

В этот день можно смело начинать любые дела, даже самые безнадежные. При должном упорстве и мастерстве они непременно реализуются так, как вам нужно. А еще 21-й лунный день может принести слом старых традиций и привести к небольшой революции в рамках коллектива, организации, семьи или даже многоквартирного дома. Любые перемены сегодня пойдут на пользу, поэтому сопротивляться им не стоит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота на убывающей Луне

Сегодня полезны любые водные процедуры, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С и внимательное отношение к собственному телу.

Брак и семья в конце лунного месяца

День удачен для заключения брака, знакомства с родственниками и любых семейных мероприятий.

Бизнес и деньги в 21-е лунные сутки

Сегодня удачный день для людей творческих профессий. Благоприятны смена места работы, начало коллективных проектов, расширение контактов и ведение переговоров.

Природные циклы и фаза Луны

Рыбалка сегодня будет особенно приятна для тех, кто решил сделать запас рыбы — можно ловить не только на удочку, но и сетями. Правда, велика вероятность поймать много мелочи. С другой стороны, это повод для пира лесным жителям и домашним котам. Садоводы и огородники сегодня могут заниматься сезонными работами на земле.

Ранее мы рассказали, когда квасить капусту в октябре по лунному календарю.

фаза луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
