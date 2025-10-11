Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 01:58

Синоптик порадовал москвичей прогнозом погоды на 11 октября

Вильфанд пообещал москвичам теплую сентябрьскую погоду на 11 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в ближайшие сутки в Москве будет по-сентябрьски теплой, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Согласно ожиданиям синоптиков, в субботу столицу ждет аномально теплая для октября погода, однако уже с воскресенья начнется заметное похолодание.

Метеоролог уточнил, что в субботу температура превысит климатическую норму на 2-2,5 градуса. Однако в начале следующей недели москвичи могут увидеть первый снег.

В субботу еще температура будет выше нормы, примерно на 2, даже 2,5 градуса. Это сентябрьская погода. Во-первых, ночь теплая, 7-9 градусов. Воздух с юга будет идти. Днем 10-12 градусов тепла, — указал синоптик.

При этом будет наблюдаться пониженное атмосферное давление и пройдут небольшие дожди. Существенные изменения ожидаются в воскресенье, когда ночная температура опустится до 5-6 градусов, а дневная составит всего 7-9 градусов в центре города.

С начала недели возможны смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, хотя снежинки будут таять при контакте с землей. Похолодание продлится до четверга, когда температура вернется к сезонным нормам.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.

