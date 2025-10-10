Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 10 октября: ведем переговоры, начинаем проекты

В 18:18 по времени столицы Луна сегодня перейдет в 20-й день цикла. Он завершится только завтра вечером.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна сегодня продолжает находиться под влиянием двойственных и ненадежных Близнецов. Фаза Луны сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Уфе и других городах по-прежнему убывающая. В ясную погоду на небе даже над этими крупными мегаполисами можно будет увидеть серп, похожий на букву С.

Рекомендации для 20-го лунного дня

Трудный, но интересный день. Если вы настроены решительно, то сможете добиться серьезных результатов. Не растрачивайте энергию по мелочам, сосредоточьтесь на том, что действительно важно лично для вас.

Свадьба и любовь в конце лунного цикла

Свадьбу лучше отложить, а вот любые другие встречи и общение с родственниками сегодня пройдут успешно и принесут хорошее настроение.

Бизнес и финансы в конце второй декады лунного месяца

Все дела, начатые в этот день, завершатся быстро, результативно и успешно. Хорошо пройдут торговые операции, командировки, сделки. Начальство склонно выполнять просьбы подчиненных. Отличный день для смены места работы или профессии.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Хороший день для того, чтобы начать здоровую жизнь и отказаться от вредных привычек. Также сегодня полезно голодать, соблюдать пост, посещать баню или бассейн. Берегите органы дыхания и держитесь подальше от агрессивных химических веществ.

Влияние фазы Луны на природные ритмы

Отличный день для рыбалки. Рыбы будет много, крупной и хорошей. Садоводы могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь. Владельцам домашних питомцев стоит позволить подопечным заниматься собственными делами и не тревожить их без крайней необходимости.

Ранее мы рассказали, когда квасить капусту в октябре по лунному календарю.

