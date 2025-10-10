Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 октября: инфографика

В ночь на 10 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 — над акваторией Черного моря и три БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.