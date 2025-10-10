Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 07:39

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 10 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 — над акваторией Черного моря и три БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

атаки ВСУ
дроны
ПВО
беспилотники
Россия
