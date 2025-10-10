Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 07:41

Озвучено, что стало с правами на песни Земфиры в России

Земфира сохранила права на 178 композиций, несмотря на статус иноагента

Певица Земфира Певица Земфира Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сохранила авторские права на свои музыкальные произведения в России, несмотря на статус иностранного агента. За ней закреплены права на 178 композиций, сообщило РИА Новости по результатам изучения официальных документов.

В перечень произведений, права на которые принадлежат исполнительнице, вошли песни, три саундтрека к кинофильмам и спектаклю, шесть инструментальных пьес и две рекламные композиции. По последним данным, исполнительница проживает за пределами России и продолжает концертную деятельность в других странах.

Внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства. То есть иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал, — рассказала юрист Ирина Остапчук.

Однако с 2024 года действует специальное требование: все вознаграждения за использование объектов интеллектуальной деятельности иноагентов должны зачисляться на специальные рублевые счета в уполномоченных банках. Средства с таких счетов могут быть сняты только после снятия статуса иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Земфира следит за статусом индивидуального предпринимателя в России. Необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов.

Земфира
права
песни
иноагенты
