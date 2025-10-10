«Аварийные» последствия взрывов настигли Сумскую область

В Сумской области на севере Украины введены аварийные графики отключения электроэнергии, сообщила местная энергокомпания «Сумыоблэнерго». Причиной ограничений стали повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

На территории Сумской области введены графики аварийных отключений, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Энергетики подтвердили введение плановых отключений в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме. Компания «Сумыоблэнерго» оперативно уведомила потребителей через свой о необходимости соблюдения графика.

Точный характер и масштаб повреждений на энергообъектах пока не уточняется. В различных регионах Украины уже вводились аналогичные ограничения из-за дефицита электроэнергии и последствий повреждений энергетической системы.

Ранее сообщалось, что серия взрывов раздалась на территории Киева на фоне воздушной тревоги. Событие было зафиксировано четвертый раз за ночь. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Киеве с 06:21 по московскому времени.

Также стало известно, что сразу несколько ночных взрывов прогремело в Днепропетровске на юго-востоке Украины. В результате могли быть повреждены объекты критической инфраструктуры, в городе уже наблюдаются перебои с электричеством. Кроме того, в одном из районов Днепропетровска начался крупный пожар.